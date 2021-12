No Green Pass Abruzzo, aggressione in hub vaccinale Casoli

Condividi l'articolo

(ANSA) – PESCARA, 18 DIC – Medico vaccinatore inveisce

contro uno studente che era venuto al centro vaccinale per

ottenere il certificato di esenzione per la madre, invitando i

presenti a pestarlo: l’episodio è accaduto ieri pomeriggio al

hub vaccinale di Casoli (Chieti). A segnalarlo è il portavoce

dei #Nogreenpass #Nontoccateiminori, Nico Liberati, che

denuncia “il clima di nervosismo e di disagio crescente che si

respira all’interno delle strutture vaccinali”.

“Il responsabile del centro – riferisce Liberati – dava in

escandescenza urlando contro lo studente in Giurisprudenza che

aveva accompagnato la madre al hub per richiedere l’esenzione.

Il sanitario incita i presenti urlando ‘prendetelo a botte’.

Questo grave episodio non si sarebbe concluso felicemente se

non fossero prontamente intervenuti i carabinieri che hanno

garantito il ripristino della normalità all’interno del centro

vaccinazione, oltre all’ottenimento del certificato di

esenzione”.

#Nogreenpass #Nontoccateiminori “con i propri legali

assisterà il giovane studente e la sua famiglia, rafforzati

dalle registrazioni che alcuni tra i presenti hanno voluto

fornire al giovane in segno di solidarietà.” (ANSA).



