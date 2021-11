No Green pass: Agrusti (Confindustria),ricreazione è finita

Condividi l'articolo









(ANSA) – TRIESTE, 01 NOV – “La ricreazione è finita e anche

la pazienza dei cittadini”. Così si è espresso il presidente di

Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti, intervenendo

alla conferenza stampa organizzata dalla Regione Fvg sulla

situazione sanitaria.

“Il peso di questa situazione non è solo dei manifestanti

perché i dati ci dicono che siamo pochi i vaccinati rispetto ad

altre regioni e le persone che vengono da fuori rischiano di

farsi contagiare da noi – ha specificato Agrusti chiedendo un

intervento ‘radicale’ – C’è un reato che va perseguito ed è

quello di chi diffonde notizie false e tendenziose volte a

turbare l’ordine pubblico”. Per il presidente di Confindustria

AA, bisogna che “il peso di un’eventuale restrizione gravi su

coloro che non sono vaccinati. Se questa è una guerra, questi

sono dei disertori. Non dobbiamo fucilare nessuno, ma dobbiamo

far pesare la loro diserzione. Non ci saranno più ristori nel

momento in cui dovessimo tornare nelle situazioni precedenti

perché non ci saranno più i quattrini”, ha concluso. (ANSA).



