No Green pass: migliaia di persone a corteo Trieste

(ANSA) – TRIESTE, 06 NOV – Oltre duemila persone, ma il

numero è in rapido aumento, si sono concentrate in piazza

Libertà a Trieste per la manifestazione di protesta contro

l’obbligatorietà del Green pass, organizzata dal Coordinamento

NoGreenpass cittadino. Il corteo, anticipato fino a poche ore fa

da polemiche e sfide con le autorità di polizia, è

caratterizzato da poche persone che indossano la mascherina,

rarissimi distanziamenti sociale e pochi steward del servizio

d’ordine.

Il corteo è aperto da un furgone sul quale è montato un

altoparlante dal quale è stato più volte raccomandato ai

partecipanti di indossare la mascherina e che illustra le

ragioni della protesta. In una città blindata, la manifestazione

si apre con uno striscione in cui si invita il sindaco a

indossare la mascherina e altri contro il Green pass.

E’ assente il leader del Coordinamento Lagentecomenoi,

Stefano Puzzer, che sarebbe fuori città. (ANSA).



—

