No vax e anarchici in piazza. Il rischio di un weekend nero

Roma si prepara al G20 con uno schieramento di uomini e mezzi che da qui a domenica blinderà la città, in un weekend anche pieno di manifestazioni No Vax e No Green Pass che creano allarme.

Saranno 10 i chilometri quadrati del quartiere Eur dove sarà attiva la zona rossa e dove saranno posizionati tiratori scelti, artificieri e cani anti esplosivo. Potranno accedervi solo le personalità che partecipano alla due giorni, gli addetti ai lavori e alla sicurezza.

Coinvolti anche i reparti speciali anti terrorismo pronti all’azione in caso di rischio. Mentre un elicottero sorvolerà di continuo l’intera zona. In campo anche l’Esercito con gli uomini dell’operazione Strade Sicure, l’Aeronautica, impegnata con i sistemi anti drone e gli Eurofighter pronti allo scramble e la Marina Militare con una nave, posizionata davanti alle acque di Civitavecchia che contribuirà al sistema di difesa.

Le bonifiche prenderanno il via già dalla giornata di oggi. Il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Matteo Piantedosi, ha stabilito appunto l’uso di tecnologie militari e droni, visti l’importanza e i rischi dell’evento.

Al tavolo hanno partecipato anche l’Ispettorato di polizia di Palazzo Chigi, i rappresentanti delle Forze Armate, dell’Enav, dell’Enac e di Roma Capitale.

Le delegazioni che man mano arriveranno saranno scortate dalle forze dell’ordine con in prima linea i Nocs, mentre la Polizia stradale garantirà i controlli lungo i percorsi. La polizia municipale, invece, si occuperà del traffico e di far sì che non si creino disagi alla normale circolazione.

Attenzionate speciali le manifestazioni di protesta tra cui quella di oggi degli studenti di Fridays For Future che fanno capo a Greta Thunberg. Domani evento contro il governo a San Giovanni e poi altra manifestazione, la più controllata, per cui sono attese 10mila persone intente a sfilare contro il G20 che andranno in corteo da piazzale Ostiense verso la Bocca della verità.

Oggi avrà luogo anche un flash mob degli attivisti di Emergency, Amnesty international e altre realtà che si riuniranno in mattinata in piazza Vittorio.

Per quanto riguarda il traffico, fino a domenica le carreggiate centrali di via Cristoforo Colombo saranno chiuse in entrambe le direzioni tra via Laurentina e viale dell’Umanesimo. Chiusi inoltre gli accessi pedonali alla stazione di Roma Termini da piazza dei Cinquecento.

In queste ore l’Intelligence sta inoltre monitorando i tantissimi gruppi Telegram su cui si snoda la protesta No Vax e No Green Pass, soprattutto perché sui canali si può capire se vi sia il rischio infiltrazioni di neofascisti o anarco insurrezionalisti tra le fila dei manifestanti. A tal proposito i personaggi più vicini a certi ambienti estremisti o che possano costituire un rischio vengono attenzionati da giorni. Le regole di ingaggio sono chiare: consentire a tutti la libera espressione di pensiero e quindi di manifestare senza che possano crearsi problemi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

