No vax in piazza S.Giovanni a Roma, tanti senza mascherina

A Roma sit in no-vax e no Green Pass in piazza San Giovanni, con persone arrivate da tutta Italia. Tra i volontari della sicurezza, con le pettorine con scritto ‘verità è libertà’, anche i portuali Genova.

In attesa degli interventi previsti dal piccolo palco allestito accanto alla Basilica, gli organizzatori al microfono hanno chiesto di rispettare le regole: “È un sit in. Sedetevi e state distanziati per rispettare tutte le regole di questi signori”.

Rispettare le regole per “utilizzarle a nostro favore e dimostrare che un popolo unito può vincere”. Tra i manifestanti in pochi indossano la mascherina. Folti gruppi si sono seduti sulle aiuole antistanti la basilica e sui marciapiedi in attesa dell’inizio della manifestazione. Tra i cartelli esposti “vaccinazisti giù dalle poltrone”

Diversi i cori intonati dal palco al sit in dei no vax in piazza San Giovanni a Roma: “Contro il Green Pass questa è la protesta”. E poi ancora: “Dove sono le mamme di Italia difendiamo i nostri figli. Tutte le piazze di Italia non si pieghino al sistema liberticida. Giù le mani dai bambini”. E anche “sparpagliati ma non distanziati”, dicono ora dal palco mentre prima era stato fatto l’appello di “mantenere il distanziamento”. Diversa l’accoglienza dei bar di zona. Una barista è stata infatti ‘criticata’ per aver vietato l’ingresso alle persone senza il Pass verde mentre in un altro, limitrofo alla piazza, si stanno dirigendo i diversi manifestanti proprio perché non chiedono il green Pass

A Milano, alla manifestazione ‘no green pass’ organizzata da Italexit, il movimento fondato dall’ex grillino Gianluigi Paragone, è annunciato anche l’intervento di Luc Montagnier. Il virologo francese insignito nel 2008 del Nobel per la medicina, è diventato un punto di riferimento per tutta la galassia no vax per le sue posizioni negazioniste.

Almeno un migliaio i partecipanti all’appuntamento, che hanno anticipato i primi interventi con i soliti cori ‘no green pass’ e ‘giù le mani dai bambini’. Oltre all’intervento del premio Nobel è atteso il messaggio dal palco dello stesso Paragone, un collegamento con l’ex pilota di MotoGP Marco Melandri e con Robert Kennedy Junior, altra icona del popolo ‘no vax’. In piazza sono attesi anche alcuni rappresentanti delle forze dell’ordine e dell’esercito italiano sospesi dal servizio.

