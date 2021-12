‘No vax’ lancia appello con casco ossigeno: ‘vaccinatevi’

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 12 DIC – Voce flebile, ‘fame’ di ossigeno,

e un appello a vaccinarsi, l’ennesimo che arriva da un ‘no vax’

ricoverato in ospedale con Covid-19. L’invito a “non fare come

lui” arriva da un cinquantenne ricoverato in ospedale a

Piacenza: su Facebook ha pubblicato nei giorni scorsi un

video-appello parlando, debolmente, da sotto al casco per

l’ossigeno. Il filmato – segnalato dal quotidiano piacentino

Libertà – è stato condiviso sul social anche dal primario della

Terapia intensiva respiratoria (Utir), dottor Cosimo Franco, con

un “meglio tardi che mai”.

“Ho pochissima forza”, dice il 50enne nel video, “Non pensavo

di arrivare qui. Non ho il vaccino. Molti dei presenti qui non

ce l’hanno. Ci ha da poco lasciato una ragazza di 41 anni, morta

di Covid”. E ancora: “Ho sbagliato, vaccinatevi. Non fatevi

uccidere dalla malattia. Vaccinatevi. Scegliete il vaccino che

meglio ritenete opportuno. Ne avete di due tipi, quattro case

farmaceutiche. Vaccinatevi, non è uno scherzo, di questo si

muore. Questa malattia brucia i polmoni. Vaccinatevi, non fate

come me, che ho aspettato, è un inferno”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte