(ANSA) – BOLOGNA, 12 OTT – La procura di Ferrara ha iscritto

al registro degli indagati il dottor Alberto Dallari, medico di

Reggio Emilia che ha preso in carico il paziente ferrarese morto con Covid-19, 68 anni non vaccinato, che era stato

inizialmente curato via telefono e via mail prima di essere

ricoverato in ospedale. Le ipotesi accusatorie sono quelle di

colpa medica e omissione di soccorso. (ANSA).



