Noah Harari, una sola persona infligge sue fantasie in Ucraina

(ANSA) – BOLOGNA, 23 MAR – “Se si pensa alla tragedia

dell’Ucraina di fatto c’è una sola persona che sta infliggendo

le sue fantasie su milioni di persone. Nella sua immaginazione

forse la Seconda Guerra Mondiale sta ancora continuando e lui ha

il potere di trasformare le sue personali fantasie in una

tragedia per milioni di persone”. Lo ha detto lo scrittore

israeliano Yuval Noah Harari, l’autore del bestseller internazionale Sapiens (Bompiani) alla Children’s Book Fair a

Bologna dove ha annunciato in anteprima una nuova serie di libri

per ragazzi ‘Gli Inarrestabili’ in 4 volumi illustrati a colori

da Ricard Zaplana Ruiz, in cui si rivolge per la prima volta ai

ragazzi, in uscita per Bompiani a ottobre 2022.

In uno degli incontri più attesi e affollatissimi della Fiera

del Libro per Ragazzi di Bologna che chiude il 24 marzo

l’edizione del ritorno in presenza, Harari rispondendo a una

domanda su “cosa pensi di tutti i bambini ucraini che stanno

diventando profughi in questi giorni”, ha spiegato: “tutto

questo è molto doloroso e mostra l’immensa presa che la storia

ha sul presente perché che sia in Ucraina, in Afghanistan o in

qualunque altro posto, siamo prigionieri di storie inventate da

persone morte del passato. Se ci si chiede perché alle ragazze è

impedito andare a scuola, non è per una qualche legge naturale

ma per storie inventate centinaia, magari migliaia di anni fa e

che ancora oggi dominano la nostra vita” ha sottolineato.

“Per me imparare la storia non è conoscere il passato, ma

esserne liberati: non possiamo cambiare il passato, ma possiamo

liberacene per creare un futuro migliore. E’ difficile, ma come

storico questo è il mio lavoro principale ed è stato importante

per me scrivere per i bambini perché se qualcuno cambierà il

mondo davvero, saranno loro” ha affermato lo scrittore. (ANSA).



