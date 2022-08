Nocerino a Potenza, primo allenamento con la Primavera

Condividi l'articolo

(ANSA) – POTENZA, 11 AGO – Primo giorno di lavoro per Antonio

Nocerino, nuovo responsabile tecnico e allenatore della

Primavera del Potenza (serie C, girone C). Dopo una lunghissima

esperienza sui campi della serie A, coronata con la convocazione

in nazionale per gli Europei 2012, arriva la prima avventura da

allenatore in Italia, alla guida dei giovani dell’ambiziosa

società lucana.

“Ho trovato – ha detto Nocerino all’ufficio stampa della

società rossoblù – un ambiente bello, nuovo, dove si possono

fare grandi cose. Ci sono tutti i presupposti per fare bene e

dare un’impronta importante al settore giovanile. Arrivo qui con

tanta passione, amore per questo sport che mi ha dato tutto, e ancor più voglia di quando ero giocatore perché sono in un nuovo

ruolo”.

Reduce dall’ultima esperienza, negli Usa come allenatore

nelle giovanili dell’Orlando City, Nocerino sarà affiancato

dall’allenatore in seconda e preparatore atletico, Mattia Volpi,

e dal match analyst, Giovanni Troise. Il torneo di Primavera 3

comincerà il 24 settembre e il Potenza è stato inserito nel

girone B. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte