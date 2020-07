Noemi: 18 anni a killer, 14 a fratello

(ANSA) – NAPOLI, 23 LUG – Il gup di Napoli Vincenzo Caputo

(24esima sezione penale), al termine di un processo celebrato

con il rito abbreviato, ha condannato a 18 anni di reclusione

Armando Del Re e a 14 anni suo fratello Antonio, ritenuti

responsabili dell’agguato a colpi di pistola esplosi tra la

folla, avvenuto il 3 maggio 2019 in piazza Nazionale, a Napoli,

nel quale venne anche gravemente ferita Noemi, una bimba che

all’epoca dei fatti aveva 4 anni, e la nonna. Vero obiettivo del

raid era Salvatore Nurcaro, ritenuto un esponente di un clan

loro rivale, anch’egli rimasto gravemente ferito. Al termine

della requisitoria i pm antimafia Antonella Fratello e Simona

Rossi avevano chiesto 20 anni di carcere per i due fratelli.

Noemi rimase ricoverata in ospedale per molti giorni in pericolo

di vita. (ANSA).



—

