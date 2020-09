Nokia, in arrivo due nuovi smartphone economici

(ANSA) – ROMA, 25 SET – Nokia spinge sulla fascia di mercato

entry level con due nuovi smartphone dal prezzo ben al di sotto

dei 200 euro. Lo storico marchio finlandese, ora in mano a Hmd

Global, presenta il Nokia 2.4 e il Nokia 3.4. Entrambi

arriveranno nei negozi a metà ottobre.

Il Nokia 2.4 si propone con un display da 6,5 pollici HD+ e

un notch che ospita la fotocamera frontale da 5 megapixel. Sulla

scocca, oltre al lettore di impronte, c’è una doppia fotocamera

inserita in un modulo verticale, con ottica principale da 13 mp

e sensore di profondità da 2 mp.

All’interno si trova il processore MediaTek Helio P22, 2 o 3

GB di Ram e 32 o 64 GB di memoria interna espandibile. La

batteria da 4.500 mAh promette fino a due giorni di autonomia.

Lo smartphone sarà disponibile nei colori Dusk, Fjord e Charcoal

a circa 160 euro.

Il Nokia 3.4 monta uno schermo da 6,39 pollici HD+ con un

forellino per la fotocamera da seflie, da 8 mp. Nella parte

posteriore il lettore di impronte digitali e tre obiettivi

inseriti in un modulo circolare: principale da 13 megapixel,

sensore di profondità da 2 mp e ultra grandangolare da 5 mp.

Il processore è il Qualcomm Snapdragon 460, con 3 o 4 GB di

Ram e 32 o 64 GB di memoria espandibile. La batteria è da 4mila

mAh, e anche in questo caso promette di durare due giorni. Anche

il Nokia 3.4 sarà disponibile nelle colorazioni Fjord, Dusk e

Charcoal, a un prezzo che parte da circa 180 euro. (ANSA).



