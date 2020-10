NOMINE, CONGRATULAZIONI A CRISTIAN MARETTI NUOVO PRESIDENTE LEGACOOP AGROALIMENTARE

L’intervento di Carlo Piccinini, presidente Confcooperative FedAgriPesca ER.

(Bologna, 8 ottobre 2020) – “La nomina di Cristian Maretti alla presidenza di

Legacoop Agroalimentare conferma il ruolo di primo piano della cooperazione

emiliano-romagnola, capace di riunire e rappresentare le migliori filiere del sistema

agroalimentare italiano”.

Così Carlo Piccinini, presidente di Confcooperative FedAgriPesca Emilia

Romagna (federazione regionale che riunisce 415 cooperative con oltre 53.000 soci e

19.500 addetti), commenta la recente nomina di Cristian Maretti a presidente nazionale

di Legacoop Agroalimentare.

“Esprimo a Cristian le mie congratulazioni per questo nuovo e importante ruolo di

responsabilità che premia la competenza e la dedizione dimostrate alla guida della

federazione del Nord Italia – continua Piccinini -. Negli ultimi anni abbiamo condiviso

il consolidamento a livello regionale dell’Alleanza Cooperative Agroalimentari, un

percorso che ha portato importanti risultati alle nostre cooperative associate. Sono

convinto che Cristian Maretti e il nostro presidente nazionale Giorgio Mercuri,

sapranno rappresentare al meglio le istanze delle cooperative agroalimentari e trovare

le strategie e gli strumenti per accompagnare le nostre imprese in quei percorsi di

innovazione, sostenibilità ambientale e apertura verso nuovi mercati ormai sempre più

imprescindibili”.