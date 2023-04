“Non conosce la legge”. Il Pd di Schlein fa infuriare pure gli animalisti

Condividi l'articolo

Non bastava il dissenso delle femministe contro la surrogazione di maternità. Ora il Partito democratico di Elly Schlein è riuscito nell’impresa di mettersi contro anche gli animalisti. Gli esponenti dem hanno chiesto ai ministri dell’Agricoltura, dell’Ambiente e della Salute di illustrare le misure che intendono adottare per arrivare all’eradicazione dei cani inselvatichiti. C’è un però: i deputati del Pd sono stati smascherati dall’Enpa, secondo cui esiste già una legge allo stato attuale.

L’interpellanza è stata firmata da Chiara Braga e da Stefano Vaccari. Nello specifico il capogruppo del Partito democratico in commissione Agricoltura ha sottolineato quanto sia importante partorire un piano per la progressiva eradicazione dei cani inselvatichiti, chiedendo un equilibrio sostenibile che preservi la specie del lupo in purezza e riduca l’impatto dei cani inselvatichiti. Tuttavia alla mossa dei dem è seguita la replica degli animalisti, che hanno voluto esprimersi per fare chiarezza sulla vicenda.

In una nota l’Ente nazionale protezione animali ha bollato come “ davvero sorprendente ” il fatto che gli onorevoli del Pd “ non sappiano dell’esistenza di una legge “. Il riferimento è alla 281/91 che è finalizzata proprio alla prevenzione del randagismo. “ È questo il nuovo corso che ci dobbiamo aspettare da Elly Schlein? “, ci si chiede tirando una frecciatina al nuovo segretario del Partito democratico.

Tra l’altro viene sottolineato che i cani inselvatichiti non rappresentano una nuova razza canina o una nuova specie animale ma cani randagi, animali nati in natura da altri cani liberi, oppure esemplari abbandonati dall’uomo che vagano sul nostro territorio. In sostanza ai firmatari dell’interpellanza è stato rimarcato che la 281/91 “ è una buona legge nonostante in alcune aree del nostro Paese non sia ancora applicata “.

Quanto ai cani inselvatichiti citati nell’interpellanza, al Pd è stato ricordato che se in molti territori del Nord la presenza dei randagi è praticamente nulla il merito “ è proprio della corretta applicazione della legge 281 “. Infatti, viene spiegato, la piaga su vaste aree del Sud Italia è dovuta alla sua mancanza. Ecco perché il Partito democratico è stato invitato a chiedere misure da adottare per applicare integralmente e correttamente la 281 piuttosto che avanzare richieste finalizzate all’eradicazione dei randagi.

Dall’Enpa si sono rivolti dunque a Elly Schlein, chiedendo di prendere una linea netta senza ricorrere a giri di parole: “ Ancora non si è espressa al riguardo sulle tematiche della tutela degli animali, al più presto prenda una posizione chiara e dica cosa intende fare il suo partito a proposito “.

