“Non è qui grazie agli italiani”. La stoccata di Casini a Draghi

Condividi l'articolo

È il primo a parlare al Senato dopo il presidente Draghi, Pierferdinando Casini, e parte subito con una stoccata al primo ministro, pur annunciando il voto di fiducia: “ Voglio fare un appunto a lei perché dagli amici veri ci si deve aspettare quel piccolo aiuto alla verità. Lei è qui oggi non solo perché glielo hanno chiesto gli italiani, ma perché non c’è stato un voto di sfiducia in parlamento. Anzi nonostante la dissociazione di un gruppo, ha espresso dei numeri importanti che hanno saldato quel rapporto di fiducia che lega il governo al parlamento ed il parlamento al popolo “.

Una stoccata che arriva da chi è stato il più candidato più probabile alla successione a Matteralla prima della sua riconferma al Colle. “ Se evochiamo gli italiani – ha proseguito Casini – seguiamo la strada di chi invoca le elezioni. Ma noi riteniamo sia una scelta irresponsabile alla luce della situazione che ci ha portato a fare un governo di armistizio. In cui si fa fatica a trovare l’intesa, ma è logico. Se partiti alternativi tra loro avessero facilità a trovare un accordo, la democrazia sarebbe malata. Invece la democrazia è conflittualità. Per questo dobbiamo evitare di insistere su provvedimenti bandiera che sono divisivi. Noi siamo qua per un’assunzione di responsabilità che è individuale e collettiva – aggiunge facendo l’esempio di due parlamentari ex 5 stelle, Petrocelli e Dessì che dovrebbero essere qui a dare battaglia e invece sono in Nicaragua, “Viva la vecchia politica che in quanto a decoro e dignità potrebbe dare lezioni di galateo “.

Non manca la stoccata anche a chi nei 5 stelle è rimasto, per Casini Non c’è nessun segnale che deve dare Draghi, ma è il parlamento che deve rispondere alla domanda dell’intervento del presidente del Consiglio: “siamo disponibili a dire, mancano alcuni mesi alla fine della legislatura e noi vogliamo che in questi mesi il Governo possa governare per rispondere ai problemi degli italiani? Ma se diamo questa sera la fiducia a Draghi, domani mattina siamo in piazza a manifestare con i taxisti che stanno mettendo a ferro e a fuoco le città, o siamo disponibili a sostenere con lealtà anche nel Paese il Governo che sosteniamo con il nostro voto in Parlamento? In conclusione per il senatore Casini è il parlmanento è che è chiamato a rispettare la dignità della politica con il voto in Parlamento “.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte