Non è qui la festa!, il no di Marevivo a mega eventi in spiaggia

(ANSA) – ROMA, 06 LUG – Marevivo Onlus ribadisce la sua

contrarietà ai mega eventi estivi, ripartiti in questi giorni

già con numeri altissimi, che vedono decine di migliaia di

persone riversarsi sulle spiagge, generando un affollamento

aggravato dall’utilizzo di impianti audio di altissima potenza,

dalla realizzazione di parcheggi e da interventi preventivi di

trasformazione, “a volte irreversibile”, sugli ambienti naturali

circostanti. L’associazione ambientalista, che dal 1985 si batte

per la tutela del mare e del suo ecosistema, punta il dito su

iniziative che rappresentano, scrive, “una scelta eticamente

sbagliata che mette a rischio un ambiente delicatissimo, che va

curato e preservato, la fruizione del quale dovrebbe essere

sostenibile”. Ogni evento culturale e sociale può e deve

esistere per il bene della comunità, sottolinea Marevivo, a

patto che non rechi danni. Teatri, palazzetti, stadi, arene, si

sottolinea, sono luoghi storicamente e ragionevolmente deputati

a questo genere di iniziative. “Spiagge e litorali – spiega

Marevivo – sono ambienti fragili e dinamici e, da un punto di

vista geo-morfologico e biologico, sono importanti aree di

transizione dove si incontrano terra e mare, segnando il confine

tra due ambienti naturali straordinari, scrigni di biodiversità

che oggi sono sempre più minacciati dalle attività umane. Non

tutti sanno che partecipare a un grande evento sulla spiaggia

produce un forte impatto sull’ambiente, a prescindere dal

livello di attenzione degli organizzatori per ridurne gli

effetti”. E ancora: “La concentrazione di decine di migliaia di

persone in uno spazio ridotto provoca una pressione che la

spiaggia e il suo delicato ecosistema non possono sostenere”. Il

mare e le spiagge “sono parte del patrimonio collettivo” come

arte. archeologia, cultura. “Per questo è necessario avere un

approccio diverso al godimento di queste risorse che,

ricordiamo, appartengono a tutti. Preservare le spiagge e il

loro ecosistema – conclude l’associazione – è necessario al

mantenimento di un equilibrio che si è formato in miliardi di

anni e che è fondamentale alla sopravvivenza di molte specie,

anche la nostra”. (ANSA).



