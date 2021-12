“Non era un eroe”. Alla mamma di Willy Monteiro il premio Atreju 2021

Condividi l'articolo

Sul palco di Atreju 2021, la festa di Fratelli d’Italia, è salita anche la mamma di Willy Monteiro, il giovanissimo ragazzo massacrato di botte per la cui morte sono in carcere i fratelli Bianchi. Giorgia Meloni ha deciso di invitare sul palco della manifestazione anche Lucia Monteiro Duarte, alla quale è stato consegnato il premio Atreju 2021. “ Non mi piace pensare a Willy come ad un eroe. Lui voleva bene ai suoi amici e amava l’amicizia. Era un ragazzo normale come tutti e che si impegnava per avere un futuro migliore. Purtroppo è andata cosi “, ha detto la signora Monteiro Duarte sul palco di Roma, dimostrando una grande forza d’animo.

Lucia Monteiro Duarte ha ringraziato Giorgia Meloni per l’invito, che contribuisce a mantenere alta l’attenzione sulla vicenda di Willy e su quella di tutti i ragazzi morti senza nessun motivo, vittime di una violenza insensata. E infatti la signora, dal palco di Atreju, ha aggiunto: “ Volevo dirle che con me porto nel cuore tante mamme che hanno perso i loro figli “. Pietro Senaldi, direttore del quotidiano Libero presente come ospite della serata, ha però voluto sottolineare che “ quello di Willy è stato un gesto eroico e questo premio gli rende onore “.

La scelta di portare sul palco la madre di Willy per consegnarle il premio va vista anche in quest’ottica, perché bisogna sempre tenere accesi i riflettori su casi come questo, in modo tale da non dimenticarli mai.

“ Willy amava questa terra forse più di tanti altri italiani. In Italia siamo troppo tolleranti su alcuni reati. Purtroppo le pene medie per l’omicidio volontario è di 16 anni e non si sconta più di 12. Il problema è la certezza della pena, gli svuotacarceri, le depenalizzazioni che mortificato le vittime “, ha detto il deputato di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli. Augusta Montaruli ha poi aggiunto: “ Fratelli d’Italia, con la sua leader Giorgia Meloni è stata il primo partito a chiedere la medaglia al valore civile e a battersi affinché venissero confermati i fondi della Regione Lazio nelle iniziative in onore di Willy Monteiro Duarte “. Nel suo intervento ha ricordato che “ in questi giorni si sta svolgendo il processo nei confronti degli imputati per il suo omicidio: auspichiamo una giustizia più veloce di quella che ha fatto seguito alla pena nei confronti dello zio dei fratelli Bianchi che oggi si apprende essere stato condannato per reati legati allo spaccio di stupefacenti “.

