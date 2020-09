Non indossavano la mascherina, multe a Napoli

(ANSA) – NAPOLI, 28 SET – Multe, a Napoli, per assembramenti

e mancato uso della mascherina.

Le sanzioni sono scattate la notte scorsa in via Mezzocannone

dove gli agenti del Commissariato Decumani e dell’Ufficio

Prevenzione Generale, sono intervenuti per segnalazioni di

assembramenti in strada e musica ad alto volume.

Una volta sul posto i poliziotti hanno visto numerose persone

che sostavano presso un bar e hanno sanzionato 5 di esse per il

mancato rispetto del distanziamento sociale e perché non

indossavano la mascherina. (ANSA).



—

