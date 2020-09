Non sarà come prima, obblighi e divieti a scuola

Sono tante le novità dell’avvio dell’anno scolastico, il primo dell’era covid che segna una scuola che non sarà più come quella che gli studenti hanno lasciato il 4 marzo. Ecco una guida sulle nuove regole, su cosa si può fare e cosa non si può più fare, sugli obblighi e i divieti.

COSA SI DEVE FARE

TEMPERATURA Ogni giorno gli studenti sono tenuti a misurare la temperatura. Se si ha più di 37,5°, o sintomi riconducibili al covid, bisogna restare a casa e contattare il medico. Se successivamente all’ingresso l’alunno dovesse avere la febbre o mostrare sintomi simil influenzali non potrà permanere all’interno della scuola.

IGIENE Lavare spesso le mani e usare prodotti igienizzanti messi a disposizione all’interno dell’istituto. Ogni istituto sarà pulito giornalmente e igienizzato periodicamente. Qualora le attività didattiche si svolgano in locali esterni alla scuola, gli enti locali o i proprietari dei locali dovranno certificarne l’idoneità, in termini di sicurezza e dovranno essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza.

SEGNALETICA Ingressi e uscite sono differenziati, basta seguire le indicazioni predisposte dalla scuola. Sarà limitato l’accesso a visitatori ed esterni. L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi al covid deve essere preceduto da una preventiva comunicazione con la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone.



APP IMMUNI Se l’alunno ha dai 14 anni in su, è bene che scarichi l’app Immuni che consente di rilevate un’eventuale esposizione al Covid-19.



DISTANZA Evitare ogni assembramento e mantenere sempre almeno un metro di distanza, in classe e in ogni ambiente dell’Istituto scoalstico

MASCHERINA Va indossata sempre se si è in movimento o negli spazi comuni. Al banco, se è rispettato il metro di distanza, si può togliere. Sotto i 6 anni non è prevista.

INGRESSI E’ previsto un solo accompagnatore per studente. Ogni scuola ha informazioni sull’accesso nel proprio sito.

GESTIONE SINTOMATICI Se una persona presente a scuola dovesse avere febbre o sintomi di infezione respiratoria si dovrà procedere al suo isolamento e provvedere quanto prima al ritorno presso il domicilio per poi seguire il percorso medico previsto.

CERTIFICATI MEDICI In caso di assenza sopra i tre giorni per malessere non riconducibile al Covid i presidi chiedono venga reintrodotta l’obbligatorietà del certificato di riammissione a scuola.

COMPITI IN QUARANTENA Alcuni istituti prevedono la quarantena per gli elaborati in classe: verranno messi dagli alunni in alcuni scatoloni e lì staranno per alcuni giorni per evitare eventuale trasmissioni del virus.

COSA E’ VIETATO

SPORT No agli sport o ai giochi di gruppo a causa dei contatti troppo ravvicinati, sì ai giochi individuali ma sempre a distanza di due metri. La ginnastica dovrà essere praticata all’aperto o in locali molto grandi che consentano un efficace ricambio di aria.

CANTO Non si potrà cantare – a meno che le aule non siano molto grandi – per via della maggior quantità di particelle emesse dalla bocca che, per via dello sforzo, possono arrivare più lontano.



RICREAZIONE sarà possibile farla ma non tutti insieme nei corridoi. L’intervallo sarà fatto a turni e gli alunni non potranno scambiarsi le merende. Alcuni istituti opteranno per la ricreazione in classe

SMISTAMENTO CLASSI se un docente sarà assente, gli alunni non potranno essere smistati nelle altre classi.

MENSA Non potranno essere utilizzati posate e piatti lavabili ma solo di plastica o compostabili. Vanno bene i contenitori monoporzione. La sorveglianza sarà maggiore visto che per pranzare gli studenti non indosseranno la mascherina. Alcuni Istituti opteranno per il lunch box in classe.

RELAZIONI SOCIALI Non si potrà parlare all’orecchio dei compagni, passarsi oggetti, leggere su uno stesso libro perché bisognerà mantenere il distanziamento.

PROF TRA I BANCHI SOLO CON MOLTO SPAZIO Mai più prof che passano tra i banchi durante i compiti in classe per controllare eventuali copiature: lo potranno fare solo in situazioni in cui è garantito il distanziamento sociale.



