Non si ferma la rete di solidarietà coordinata dalla Protezione Civile: consegnati altri 138 pacchi alimentari ad altrettante famiglie in difficoltà, di cui circa cento consegnati porta a porta

Continua la maratona di solidarietà che stanno facendo tutti i volontari della Protezione Civile del Comune di Rimini e delle Associazioni ad essa affiliate: Associazione Nazionale Carabinieri, CISOM, Explora Campus, Giacche verdi, Comitato Croce Rossa Italiana sezione di Rimini, Istituto per la Famiglia, UCS Romagna e VAB. Un sostegno a chi è in difficoltà inarrestabile, che è andato avanti sia nelle settimane scorse sia, in particolare, ieri con le consegne di pacchi alimentari per 138 famiglie.