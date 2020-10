Non si ferma la solidarietà per il reparto di Pediatria dell’Ospedale Morgagni – Pierantoni di Forlì. Dal Bagno Mattley di Lido di Classe una nuova donazione

Per il secondo anno consecutivo gli amici del Bagno Mattley di Lido di Classe sono riusciti a raccogliere attorno a loro e attorno alla Pediatria dell’ Ospedale di Forlì la solidarietà di un grande numero di persone.

Con la festa dei “100 giorni al Natale”, alla sua undicesima edizione, organizzata dai gestori dello stabilimento balneare, grazie alla cospicua partecipazione e alla generosità di tutti, è stata raccolta e donata al Reparto pediatrico la considerevole somma di 1500 euro, che consentirà di “rinfrescare” la sala giochi per i bambini della Pediatria anche grazie alla collaborazione di Sally Galotti che, da molti anni, ci affianca con le sue opere di animazione pittorica, allo scopo di rendere l’ambiente ospedaliero più accogliente e confortevole.

“Già lo scorso anno – afferma il Dott. Enrico Valletta, direttore dell’UO di Pediatria dell’Ospedale Morgagni- Pierantoni – il bagno Mattley aveva contribuito ad acquisire un’importante attrezzatura per il nostro ambulatorio di pneumologia. Purtroppo, i tempi sono poco propizi per organizzare un vero e proprio incontro di ringraziamento in Ospedale, tuttavia noi tutti desideriamo che Juri e Sabry sappiano della gratitudine che proviamo per la loro vicinanza e per quanto sono riusciti a fare per il nostro Ospedale, insieme ai loro amici e clienti.”

Anche la direzione dell’azienda Usl della Romagna si unisce ai ringraziamenti per il sostegno che questi benefattori continuano generosamente ad offrire.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte