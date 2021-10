“Non so che viso avesse..” 80 caricaturisti ritraggono Guccini

Condividi l'articolo









‘Non so che viso avesse…’ e? il nome della mostra che vede Francesco Guccini ritratto da 80 caricaturisti provenienti da tutto il mondo e che inaugurera? giovedi? 4 novembre alle 17:30, alla presenza dello stesso Guccini, alla Biblioteca Comunale di Porretta Terme (Bologna), dove rimarra? fino al 26 novembre.

L’esposizione e? stata curata da Gianandrea Bianchi, patron di World Humor Awards, Guido De Maria, regista, autore televisivo e vignettista, e Leonardo Cannistra?, terzo classificato nel 2020 al ‘World Humor Awards e grande fan di Guccini, cui ha dedicato numerosi disegni, tra cui quello scelto come locandina dell’evento. La mostra, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Alto Reno Terme e il contributo della Regione Emilia-Romagna, vede esposte oltre 80 caricature realizzate da artisti provenienti da tutti i continenti che, su invito di Cannistra?, a loro modo hanno raffigurato Guccini. Il celebre autore di canzoni come Auschwitz ed Eskimo, ora apprezzato scrittore che risiede a pochi chilometri da Porretta, a Pavana, a cavallo tra l’Emilia e la Toscana, viene interpretato dalla divertita lente deformante di tanti caricaturisti italiani e stranieri, che lo rappresentano ognuno con il proprio stile e la propria personalita?. “Non so che viso avesse”, incipit della famosa canzone ‘La locomotiva’ e titolo di un libro di Guccini del 2010, e? una delle mostre itineranti realizzate dalla manifestazione umoristica internazionale World Humor Awards, giunta alla sesta edizione. (ANSA).



