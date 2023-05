Non solo Mengoni, gli altri italiani all’Eurovision

Condividi l'articolo

Non solo Marco Mengoni. A guardar bene c’è un po’ di Italia anche qua e là all’Eurovision Song Contest. Mahmood sarà ospite nella serata finale e sono due le Nazioni, delle altre 36 in gara oltre al Bel Paese, che hanno affidato il loro destino canoro ad artisti italiani.

Il primo è San Marino – e non è novità, l’anno scorso si accaparrarono Achille Lauro – che hanno chiamato sulla Rocca il gruppo toscano dei Piqued Jacks. L’altro è la Norvegia, rappresentata da Alessandra Mele, savonese di Cisano sul Neva.

I Piqued Jacks si sono aggiudicati il biglietto aereo per Liverpool vincendo il concorso Una voce per San Marino con il brano Like an Animal, lo stesso che presenteranno durante la seconda serata delle semifinali prevista per giovedì 11 maggio, in diretta su Rai 2 e San Marino RTV. Originari della provincia di Pistoia, il quartetto indie-rock – composto da E-King (voce), Majic-o (chitarra), Holy-Hargot (batteria), Little Ladle (basso) – ha all’attivo quattro album. Sono stati gruppo spalla per Interpol, Chevelle, Balthazar, The Boomtown Rats e Marlene Kuntz.

La 21enne Alessandra Mele, padre italiano di Albenga, madre norvegese, rappresenterà la Norvegia con il brano Queen of Kings.

Dopo gli studi, Alessandra si è trasferita in Norvegia. Nel 2022 ha partecipato alla settima edizione della versione locale di The Voice e ha iniziato a frequentare il Lillehammer Institute of Music Production. La svolta con la partecipazione all’annuale Melodi Grand Prix, festival utilizzato per selezionare il rappresentante norvegese all’Eurovision Song Contest. Ribaltando tutti i pronostici, da semisconosciuta, ha presentato il suo inedito Queen of Kings ed è risultata la vincitrice delle votazioni della giuria e del pubblico. Queen of Kings ha raggiunto la 1/a posizione della classifica norvegese ed è stato certificato disco di platino.

Ma l’orgoglio italiano è anche nel fatto che ospite della serata finale sarà Mahmood, alla sua terza presenza all’Eurovision. Ha infatti rappresentato l’Italia a Tel Aviv nel 2019 dopo la vittoria a Sanremo con Soldi e lo scorso anno a Torino in coppia con Blanco dopo l’affermazione a Sanremo 2022 con Brividi. E’ la prima volta che un cantante italiano si esibisce furi concorso in un’edizione dell’ESC che si svolge all’estero.

