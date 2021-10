Norvegia: con arco e frecce uccide diverse persone

Condividi l'articolo









Un uomo armato di arco e frecce ha ucciso diverse persone e ne ha ferite numerose altre questa sera a Kongsberg, nel sud-est della Norvegia; lo ha reso noto la polizia norvegese, che ha arrestato un sospetto.

“Possiamo purtroppo confermare che ci sono diversi feriti e purtroppo anche molti morti”, ha detto il funzionario della polizia locale yvind Aas in una conferenza stampa. “L’uomo che ha commesso questo atto è stato arrestato dalla polizia e, secondo le nostre informazioni, c’è solo una persona coinvolta”, ha aggiunto.

I motivi dell’attacco, avvenuto in diverse località del centro di Kongsberg, sono ancora indeterminati in questa fase. La polizia non ha fornito dettagli sul sospettato se non che si tratta di un uomo che è stato portato alla stazione di polizia nella vicina città di Drammen. “Non è in corso alcuna ricerca attiva per trovare altre persone”, ha detto Oyvind Aas. I feriti sono stati ricoverati. Né il loro numero né le loro condizioni sono immediatamente note.



