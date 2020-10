Alle 8,30 le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, nell’ambito dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, presso la Sala del Mappamondo per i deputati e Sala Koch per i senatori, in merito all’attività conoscitiva preliminare all’esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020, svolgono l’audizione, in videoconferenza, del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri.

