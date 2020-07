(ANSA) – ROMA, 24 LUG – Informiamo gli utenti che è in corso un’assemblea dei giornalisti dell’ANSA. Il notiziario subirà rallentamenti o interruzioni e gli orari e la disponibilità dei servizi annunciati saranno condizionati dai tempi dell’assemblea. Il sito Ansa.it non sarà aggiornato, LE NOTIZIE DEL GIORNO e la nota su SERVIZI, FOTO INFOGRAFICA non saranno trasmessi fino al termine dell’assemblea. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte