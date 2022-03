Notte di disagi in A22, chiusure e feriti in Emilia

Condividi l'articolo

Notte di disagi in A22, tra Carpi (Modena) e Reggiolo (Reggio Emilia). L’autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni dalle 22 per circa quattro ore perché un camion in manovra all’interno di un cantiere ha urtato un cavo di media tensione. L’episodio non ha avuto conseguenze sulle persone.

Sempre nello stesso tratto, nella carreggiata nord, alle 6.35 c’è stato uno scontro tra un furgoncino con a bordo tre lavoratori e una vettura e tre persone sono rimaste ferite.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte