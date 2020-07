“Lontan da te non si può star” LA NOTTE ROSA cambia pelle in questa nuova edizione lounge, diffusa, in tutta sicurezza, con la partecipazione di tanti comuni della costa , dell’entroterra, della collina. Tanti eventi in una settimana all’insegna del romanticismo, della voglia di stare insieme per godersi lo spettacolo delle nostre spiaggie, delle nostre piazze , dei nostri Borghi, castelli e rocche. Per dire al mondo che la grande industria del turismo della Romagna c’è ed e’ più forte di prima.