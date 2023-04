Notte violenta a Marsiglia, 3 morti e 3 feriti gravi

Condividi l'articolo

Tre ragazzi sui 20 anni sono morti e altri tre sono in pericolo di vita dopo essere rimaste vittime di colpi d’arma da fuoco in tre distinte sparatorie avvenute nella notte in diversi sobborghi popolari a nord di Marsiglia noti per il traffico di droga. Lo ha riferito la polizia precisando che ci sono almeno altri cinque feriti meno gravi.

Le indagini sono state affidate alla polizia giudiziaria. Con i tre morti di questa notte, sono 13 le persone uccise dall’inizio dell’anno a Marsiglia, il più delle volte sullo sfondo del traffico di droga.

Una prima sparatoria, con due vittime, è scoppiata intorno alla mezzanotte nei pressi di Castellas, nel 15/o arrondissement. Poi una seconda non lontano, dall’altra parte dell’autostrada A7, vicino ad Aygalades, anch’essa teatro di diversi regolamenti di conti nell’ambiente del narcotraffico. Complessivamente queste due sparatorie hanno colpito anche sei feriti, di cui uno tra la vita e la morte.

Poco prima dell’una di notte è scoppiata una terza sparatoria nel 2/o arrondissement di Marsiglia, vicino al quartiere portuale di La Joliette. Una vittima colpita da un proiettile è stata dichiarata morta e altre due persone sono in terapia intensiva.

