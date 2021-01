Novafeltria. 17enne ‘ladro di biciclette’ denunciato dai carabinieri

Carabinieri di Novafeltria: ruba una mountain-bike, scoperto e denunciato un giovane.

Prosegue da parte dei Carabinieri della Compagnia di Novafeltria la quotidiana attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati al fine di garantire la pubblica sicurezza in favore di tutti i cittadini che vi abitano.

In tale contesto i Carabinieri della Stazione di Novafeltria hanno denunciato un giovane 17enne per furto in abitazione.

Le indagini sono state avviate a seguito dell’immediata denuncia da parte di un cittadino di Maiolo che, telefonicamente, ha richiesto l’intervento dei Carabinieri, tramite il numero di emergenza “112”, poiché poco prima un giovane si era introdotto nel cortile di casa sua e dopo aver inforcato una mountain-bike poggiata all’interno era scappato via. L’uomo, dopo aver richiesto l’intervento dei Carabinieri, cercava di rincorrere il ragazzo e nel mentre una pattuglia dell’Arma locale si recava sul posto. Dopo poco la bicicletta, dal valore di circa 1.000,00 euro, è stata trovata abbandonata in una strada secondaria di campagna tra i Comuni di Maiolo e Novafeltria e quindi è stata restituita al legittimo proprietario.

Dalle prime informazioni, raccolte a caldo dai militari, ossia la statura, la corporatura, la fisionomia e l’abbigliamento indossato dal giovane, i Carabinieri sono riusciti a risalire ad un indiziato. Dalla tempestiva attività d’indagine condotta dai Carabinieri di Novafeltria è emersa l’identità del colpevole, un 17enne residente in Valmarecchia.

Alla luce delle evidenze emerse, a carico del 17enne è scattato quindi il deferimento in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente per “furto in abitazione”.