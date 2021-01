Novafeltria. 45enne beccato al volante completamente ubriaco: patente ritirata e auto posta sotto sequestro

LEGIONE CARABINIERI “EMILIA ROMAGNA”

Compagnia di Novafeltria

Comunicato stampa dell’11 gennaio 2021

Carabinieri di Novafeltria: sicurezza stradale, denunciato automobilista per guida in stato di ebrezza alcolica.

Durante l’ultimo week-end, caratterizzato di primi fiocchi di neve che hanno imbiancato la vallata, i Carabinieri della Compagnia di Novafeltria hanno rafforzato i servizi preventivi nell’intero territorio, sia in funzione di prevenzione dei reati in genere e di garanzia della sicurezza della viabilità lungo le principali arterie stradali, sia per accertare il regolare svolgimento dell’aggregazione, alla luce delle misure di prevenzione e contenimento dell’emergenza da Covid-19.

Il bilancio complessivo delle attività, dal pomeriggio di ieri, alla decorsa notte, è di 1 persona denunciata e un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, mentre in materia di misure di prevenzione e contenimento dell’emergenza Covid-19 sono stati ispezionati 5 esercizi pubblici senza rilevare anomalie, 25 i veicoli controllati e 41 le persone identificate.

Nell’ambito della sicurezza stradale i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Novafeltria hanno denunciato un 45enne di Novafeltria per “guida in stato di ebrezza alcolica”. L’uomo, ieri sera, è stato fermato da una pattuglia, mentre percorreva la Marecchiese a bordo della sua Audi A3, all’altezza della località “Le Porte” di Novafeltria. Il soggetto che non appariva del tutto lucido è stato quindi sottoposto al controllo con etilometro. I sospetti degli operanti sono risultati fondati ed infatti è risultato che l’uomo stava guidando con un tasso alcolico pari a 2,60 g/l, ben al di sopra di quello consentito per legge (0,5 grammi /litro). Al termine degli accertamenti pertanto il 45enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Rimini, la patente di guida è stata ritirata ed il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

La Compagnia Carabinieri di Novafeltria sarà costantemente impegnata in quella capillare attività di controllo del territorio tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità, ponendo grande attenzione alla problematica attraverso l’intensificazione dei controlli e garantendo la massima presenza di uomini sul territorio, soprattutto durante le ore notturne, sia per prevenire i reati predatori che per intervenire con tempestività ed efficacia quando il territorio “chiama”.