Condividi l'articolo









Al via i lavori per la messa in sicurezza di Perticara, nel comune di Novafeltria. Non sono stati sufficienti infatti i lavori di consolidamento già realizzati nell’ammasso roccioso della rupe. Per questo la Regione ha stanziato 500mila euro. Si tratta di un luogo molto fragile che verrà raggiunto da elicotteri che trasporteranno il materiale e i mezzi necessari al lavoro.