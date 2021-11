Novafeltria. Addio all’ex portiere Poerio Mascella

Notizia tristissima quella che ci é giunta qualche ora fa, la notizia che é mancato un grande atleta degli anni 70/80, l’ex portiere POERIO MASCELLA. Uno splendido portiere, fortíssimo tra i pali e molto coraggioso nelle sue uscite. Giocó in numerose squadre di serie B e C, (Ternana in primis) facendo poi anche il suo esordio nella massima serie nelle fila della Pistoiese, dove disputó da titolare tutte e 30 le partite di Campionato (terminato purtroppo con la retrocessione della squadra toscana).

Le nostre sentite condoglianze alla famiglia.

Riposa in pace POERIO MASCELLA