In data odierna alle ore 8 circa in località Ponte Messa i vigili del fuoco sono intervenuti su un incidente stradale per estrarre Il conducente di un’autovettura a seguito di un’ uscita di strada e consegnarlo alle cure dei medici presenti sul posto con l’ambulanza. Presenti sul posto anche i carabinieri di Novafeltria. Il ripristino delle condizioni di sicurezza sono durate circa un’ora.