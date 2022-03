Novafeltria. Condannato ex direttore Servizio veterinario

Condividi l'articolo

Otto mesi di reclusione pena sospesa. È la condanna inflitta ieri dal Tribunale di Rimini all’ex direttore del servizio veterinario dell’Ausl di Novafeltria alla sbarra con l’accusa di abuso d’ufficio. La vicenda che ha portato alla condanna dell’ex funzionario è scaturita dall’indagine della Procura della Repubblica su un bando del 2015 per l’assunzione con contratto di collaborazione continuata (Co.co.co) per la copertura di un posto di tecnico della prevenzione per la sede di Novafeltria del servizio veterinario.