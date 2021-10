Novafeltria. Controlli del territorio attuati nel weekend dai carabinieri

Condividi l'articolo









E’ continuata anche nel decorso weekend l’operazione di perlustrazione e controllo del territorio condotta nel fine settimana dai Carabinieri della Compagnia di Novafeltria, chiamati non solo a porre in essere una capillare attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto dei reati di tipo predatorio, al controllo della circolazione stradale sottoponendo ad alcoltest numerosi automobilisti e su soggetti sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza, ma anche a far rispettare le norme in materia di contrasto alla diffusione del coronavirus.

Tale attività che ha visto l’impiego di vari equipaggi dipendenti dalla Compagnia Carabinieri di Novafeltria ed ha consentito di deferire in stato di libertà 1 soggetto per “violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”, sanzionare 2 soggetti per “ubriachezza” e ritirare 1 patente di guida sottoponendo al sequestro amministrativo un veicolo.

Nello specifico settore sono stati controllati 91 mezzi, 137 persone e 11 esercizi pubblici ispezionati al fine di verificare anche il rispetto delle norme di contenimento del Covid-19, Nell’ambito di tali attività i Carabinieri di Novafeltria hanno: