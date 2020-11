Novafeltria. Denunciato 30enne con il ‘vizio’ di guidare senza aver mai preso la patente

Dal pomeriggio di ieri e per tutta la notte si sono intensificati i controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Novafeltria che hanno rafforzato i servizi preventivi nell’intero territorio, anche per accertare il regolare svolgimento dell’aggregazione e della convivialità nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani, affinché avvengano all’insegna del rispetto delle regole per tutelare la salute e l’incolumità dell’intera comunità.

Il bilancio complessivo delle attività è di 1 persona denunciata, mentre in materia di misure di prevenzione e contenimento dell’emergenza Covid-19 sono stati ispezionati 3 esercizi pubblici senza rilevare anomalie, mentre sono 3 le contravvenzioni elevate per inottemperanza ai decreti anti-covid, 30 i veicoli controllati e 48 le persone identificate.

In particolare, i Carabinieri della Compagnia di Novafeltria hanno denunciato un 30enne residente a Novafeltria, con vari precedenti, fermato nel tardo pomeriggio, in località Pontemessa di Pennabilli alla guida di una Fiat Punto. Dal controllo è emerso che l’autista era sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita ed inoltre visto che il giovane era anche recidivo è scattata la denuncia all’A.G. di Rimini per “guida senza patente”.

Tre sono stati, invece, gli automobilisti sorpresi inottemperanti alle disposizioni anti-covid che riguardano di divieto di spostarsi dallo ore 22 alle 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità o salute. Tra questi spicca un 59enne, pregiudicato, domiciliato a Pennabilli, fermato sulla Marecchiese in località “le Porte” di Novafeltria a notte fonda. L’uomo sorpreso a bordo della sua Fiat Punto, stante anche il suo curriculum, dopo essere stato controllato ed aver appurato che non vi era alcuna ragione per la quale era fuori a tarda notte è stato sanzionato e rimandato a casa.Carabinieri Novafeltria – controlli