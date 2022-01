NUOVA DATA PER I CAMPIONATI ITALIANI INDOOR DI TIRO CON L’ARCO A RIMINIFIERA: ANTICIPATI DI UNA SETTIMANA, DAL 23 AL 27 FEBBRAIO Nuova data di svolgimento per la 49esima edizione dei Campionati Italiani indoor di tiro con l’arco, in programma nei padiglioni B5-D5 di...