Novafeltria. Giovani e ubriachi importunavano i passanti

Continuano i controlli in tutta la Valmarecchia da parte dei Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Novafeltria chiamati a garantire la sicurezza dei cittadini soprattutto durante il fine settimana.

Sono stati eseguiti svariati controlli da parte dei Carabinieri che hanno perlustrato ad ampio raggio tutta la Valmarecchia puntando l’attenzione alla prevenzione dei reati ed alla sicurezza stradale.

Numerosi sono stati i controlli eseguiti alla circolazione stradale, con molteplici posti di controllo, in contemporanea su entrambi i sensi di marcia, per poter filtrare efficacemente i veicoli ed individuare più facilmente persone sospette. Gli equipaggi dell’Arma, in totale, hanno proceduto al controllo di 52 veicoli ed alla identificazione di oltre 117 persone, ispezionato 15 esercizi pubblici al fine di verificare il rispetto delle norme di contenimento del covid-19, senza riscontrare anomalie.

Nel corso dei servizi, durante la notte tra sabato e domenica i militari dell’Arma, hanno proceduto nei confronti di due ragazzi ventenni, residenti nel riminese, che sono stati segnalati alla locale Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di modiche quantità di cocaina ed hashish, con il sequestro complessivo di 2 grammi di sostanza stupefacente.

Il primo controllato, a Campiano di Talamello, da una pattuglia del Nucleo Radiomobile mentre a bordo della propria autovettura percorreva la Marecchiese. Sottoposto all’ALT da parte dei Carabinieri è risultato alquanto nervoso. Dall’approfondimento del controllo è saltato un involucro di cellophane contenente dell’hashish sottoposto a sequestro.

Il secondo controllato a piedi nel centro di Villa Verucchio da una pattuglia della locale Stazione Carabinieri è stato trovato in possesso di un involucro contenente della cocaina, la sostanza è stata sequestrata ed il giovane è stato segnalato alla Prefettura di Rimini.

Sempre durante la notte tra sabato e domenica, i Carabinieri sono intervenuti a Novafeltria in Piazza Vittorio Emanuele, dove due giovani residenti in vallata, in evidente stato di ubriachezza, importunavano i passanti. I due sono stati sono stati sanzionati per “ubriachezza”;

L’Arma di Novafeltria continua a raccomandare il massimo senso di responsabilità soprattutto in relazione all’abuso di sostanze alcooliche ed all’uso di sostanze stupefacenti, specialmente per i più giovani. Inoltre invita alla responsabilità durante la guida di mezzi, mai mettersi al volante, qualora via sia anche il solo dubbio, di aver ecceduto nel bere, prevedendo, soprattutto nelle uscite in comitiva, che uno dei partecipanti, non assuma alcool e si occupi di riaccompagnare a casa gli altri.

Rimarrà sempre alta e costante l’attività capillare di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Novafeltria per garantire la sicurezza dei cittadini.