Novafeltria. Grave incidente: perde la vita motociclista

Mortale in Alta Valmarecchia con vittima un motociclista 54enne di Novafeltria. L’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro il guardrail. Sul posto il 118: i medici hanno cercato di rianimare il 54enne, ma non c’è stato nulla da fare. In quel tratto di strada, nei pressi del Ponte Messa in passato, si erano già verificati incidenti mortali. I carabinieri sono intervenuti per i rilievi di legge.