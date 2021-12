Novafeltria. Grave incidente stradale, uomo in rianimazione

Avevamo già dato conto di un grave incidente verificatosi nella serata di mercoledì, intorno alle 20.30, lungo l’autostrada, al chilometro 85 in corsia Sud, in territorio di Forlì. Ciò che è emerso è che nell’impatto ad avere la peggio e riportare le ferite più gravi, è stato Giorgio Santucci, residente a Novafeltria piuttosto conosciuto nella zona dell’Alta Valmarecchia. Vista la gravità delle ferite, l’uomo è stato subito trasferito con il codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservata. Le altre persone rimaste coinvolte nello schianto non hanno riportato ferite particolarmente gravi. Resta ancora da stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.