Novafeltria. I carabinieri ritrovano un mini escavatore rubato e lo restituiscono al proprietario. Denunciato un 60enne

Carabinieri di Novafeltria: trovato in possesso di un mezzo rubato, denunciato un 60enne per ricettazione.

I Carabinieri della Compagnia di Novafeltria danno ancora una volta una importante risposta al crimine predatorio.

Questa volta, a cadere nella rete dell’Arma, è un 60enne trovato in possesso di un mini escavatore oggetto di furto. Ed invero, i Carabinieri della Stazione di Villa Verucchio hanno denunciato, a seguito di un’indagine speditiva, un cittadino italiano originario del casertano, ma residente a Rimini, poiché hanno scoperto che aveva messo in vendita, tramite un sito di vendite on line, un mini escavatore che a seguito di investigazioni è risultato rubato.

Immediatamente è stata eseguita una perquisizione nell’abitazione del sospettato con esito negativo, le perquisizioni sono state estese ad un terreno che aveva in uso il soggetto a Santarcangelo di Romagna, dove è stato trovato e sequestrato il mini escavatore per movimento terra Fiat-Hitachi, risultato rubato nel lontano 1999 ad una ditta edile operante nel bolognese, del valore di circa Euro 5.000.

Al termine delle attività i militari dell’Arma, avendo raccolto gravi indizi nei confronti del 60enne, lo hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria competente e dovrà rispondere di “ricettazione”. Infine il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario che incredulo ha ringraziato i militari dell’Arma per le indagini svolte.