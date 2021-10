Condividi l'articolo









Vigili del Fuoco di Novafeltria in azione per il salvataggio di un cane caduto in un dirupo sottostante la torre di Saiano, a Poggio Torriana. Hanno calato l’operatore recuperandolo insieme alla povera bestiola visibilmente spaventata.Cucciolo dunque riconsegnato al proprietario. Le operazioni sono durate circa un paio d’ore per un intervento reso complesso anche dal buio.