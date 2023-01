Novafeltria. Sessantenne cade al suolo per una improvvisa e momentanea perdita di conoscenza battendo il capo. Ricoverato al Bufalini in gravi condizioni

Condividi l'articolo

Nel primo pomeriggio di sabato 14 gennaio, un sessantenne di Novafeltria è stato soccorso dopo avere avuto un malore mentre passeggiava nelle vie della città della musica. L’uomo ha avuto un’improvvisa e momentanea perdita di conoscenza ed è caduto al suolo, battendo il capo. Il personale sanitario, intervenuto sul posto con ambulanza e automedica, ha chiesto l’ausilio dell’elisoccorso per trasportare l’uomo in ospedale. Le condizioni dell’uomo sono descritte come gravi e il ricovero è avvenuto al Bufalini di Cesena.