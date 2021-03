Novafeltria. Una persona arrestata ed una denunciata a seguito dei controlli del fine settimana

Fine settimana intenso per i Carabinieri della Compagnia di Novafeltria che hanno rafforzato i controlli sul territorio di competenza, anche finalizzati a monitorare il rispetto delle disposizioni in essere volte a contenere la diffusione del Covid-19. Oltre alla costante azione di sensibilizzazione posta in essere dai militari e finalizzata ad informare i cittadini circa le conseguenze per il mancato rispetto delle disposizioni, non sono mancate le trasgressioni alle varie ordinanze in vigore. Non di meno però è stata l’attività di perlustrazione e controllo del territorio finalizzata al contrasto dei reati di tipo predatorio, al controllo della circolazione stradale e su soggetti sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza.

Tra le oltre 100 persone sottoposte a controlli da parte delle pattuglie della Compagnia di Novafeltria impegnate nella giurisdizione, una persona è stata tratta in arresto ed un’altra denunciata, mentre 3 sono state sanzionate per l’inottemperanza ai provvedimenti di contenimento del Covid, due per non aver rispettato il “coprifuoco”, essendo stati fermati in giro dopo le ore 22.00 in assenza dei motivi di necessità previsti, una per non aver a disposizione o indossato la mascherina protettiva.

In particolare, i Carabinieri di Novafeltria hanno arrestato un 57enne pregiudicato, domiciliano nel territorio. Il soggetto, un 57enne originario del ferrarese, residente a Novafeltria, era destinatario di un ordine di carcerazione in quanto doveva espiare una pena residua 7 mesi di reclusione.

I Carabinieri della Stazione di Novafeltria lo hanno rintracciato e tratto in arresto in esecuzione dell’ordinanza di carcerazione emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini. La condanna era scaturita da un cumulo di pene derivanti dalla commissione dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, violenza e resistenza a pubblico ufficiale ed atti persecutori, reati commessi dal 2011 al 2019 in Valmarecchia. Dopo gli accertamenti e le formalità di rito l’arrestato è stato tradotto dai Carabinieri della Stazione di Via Aldo Moro presso la Casa Circondariale “Casetti” di Rimini dove sconterà la pena comminatagli.

Sempre nel corso dei controlli del week-end, è stato deferito in stato di libertà un 17enne di Rimini per porto di armi od oggetti atti ad offendere e rifiuto di indicazioni sulla sua identità personale. Lo stesso, sabato pomeriggio, salito su di un pullman di linea partendo da Rimini e diretto a Novafeltria, pensando di poter fare lo spaccone, privo del biglietto non dava le generalità al controllore di linea che richiedeva l’intervento dei militari dell’Arma. I Carabinieri si sono recati presso la fermata di Novafeltria e una volta individuato il minore lo sottoponevano a controllo rinvenendo nella sua disponibilità un coltello a serramanico, posto sotto sequestro. Condotto in Caserma per le dovute formalità di rito veniva affidato ai genitori e nel contempo segnalato alla competente Autorità Giudiziaria per i reati di porto di armi od oggetti atti ad offendere e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.