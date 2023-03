Novità in Forza Italia, Berlusconi indica il nuovo capogruppo alla Camera e nomina sette coordinatori regionali

Condividi l'articolo

Novità in seno a Forza Italia. Il nuovo capogruppo alla Camera dei deputati è Paolo Barelli, che già in passato aveva guidato gli azzurri a Montecitorio, dall’ottobre 2021 allo scorso settembre. Barelli prende il posto di Alessandro Cattaaneo, che è stato nominato vice coordinatore del partito. Licia Ronzulli, invece, resta capogruppo di Forza Italia al Senato. È una nota firmata da Silvio Berlusconi a mettere nero su bianco il cambio della guardia, che pone fine ad alcune indiscrezioni sui malumori tra i parlamentari azzurri e i due capogruppo: in particolare si segnala che trentuno deputati azzurri (su 44) avevano manifestato il proprio dissenso nei confronti di Cattaneo.

A quest’ultimo va comunque un ruolo di primo piano, come spiega il Cavaliere, sarà infatti il vice coordinatore nazionale di Forza Italia al fianco del ministro Anna Maria Bernini, con una delega molto importante, l’organizzazione territoriale. Berlusconi però non si ferma e fa sapere che, a breve (“nelle prossime settimane”) comunicherà “il nuovo assetto di Forza Italia in tutta la sua organizzazione”.

“Al fine di arrivare pronti alle prossime elezioni europee – scrive Berlusconi in una nota – con una squadra coesa e radicata su tutto il territorio nazionale, ho ritenuto di nominare al fianco del ministro Anna Maria Bernini, Alessandro Cattaneo quale vice coordinatore nazionale di Forza Italia con la delega alla organizzazione territoriale del partito. Congiuntamente, per dare pieno supporto al lavoro che dovrà svolgere, ho nominato sette nuovi coordinatori regionali”. Ecco chi saranno i nuovi coordinatori regionali: per la Basilicata Maria Elisabetta Casellati; per l’Emilia Romagna: Rosaria Tassinari; per la Lombardia Alessandro Sorte; per il Molise Claudio Lotito; per la Sicilia Marcello Caruso; per la Toscana Marco Stella; per il Veneto Flavio Tosi.

“In virtù di tale lavoro – prosegue il Cavaliere – che ci vedrà impegnati quotidianamente per sostenere le nostre battaglie in vista dell’importante appuntamento con le elezioni europee, indico quale nuovo capogruppo alla Camera Paolo Barelli e confermo quale capogruppo al Senato Licia Ronzulli. A tutti loro il mio più sentito ringraziamento e un cordiale augurio di buon lavoro per conquistare nuovi importanti successi con Forza Italia”.

