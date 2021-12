Noyz Narcos, nuovo album Virus in uscita il 14 gennaio

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 27 DIC – Dopo quasi quattro anni di attesa,

Noyz Narcos ha annunciato l’uscita del nuovo album: Virus sarà

disponibile in formato fisico e su tutte le piattaforme digitali

a partire dal 14 gennaio per Thaurus/Believe.

La notizia della nuova pubblicazione era attesa dopo l’uscita

di un misterioso video-trailer sui social del rapper: “La mia

musica è sempre stata una piaga per il sistema, come un virus,

che nel tempo ha continuato a mutare per diventare più forte

dell’organismo che ha scelto di abitare. La roba nuova in arrivo

è una minaccia per chiunque la ascolti. Ma soprattutto per me”,

ha detto Noyz nel breve monologo contenuto nel trailer.

La genesi di questo nuovo album è in parte raccontata anche

nel documentario Dope Boys Alphabet per la regia di Marco

Proserpio, già disponibile su LIVENow: il lungometraggio

ripercorre tutta la carriera dell’artista, dai suoi esordi nel

writing fino alle registrazioni di Virus. “Mesi fa, durante

l’ennesimo trasloco, mi sono ritrovato per le mani una scatola

di scarpe piena di videocassette MiniDV. Ognuna conteneva

ricordi sparsi di recording session, concerti, viaggi, vita,

backstage, situazioni pazze dal 2006 in poi”, ha raccontato Noyz

in proposito. “Ho recuperato altro materiale e numerose riprese

in giro da amici, fino ad arrivare a ritroso a fine anni ’90. Ne

ho parlato con un amico regista, Marco Proserpio, e ne abbiamo

fatto un docu-film: dentro c’è il mio intero percorso”. (ANSA).



