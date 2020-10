Nsc E-R in consiglio, tra i temi reperibilità a sicurezza

(ANSA) – BOLOGNA, 03 OTT – L’indennità di reperibilità.

L’adeguamento dello stipendio nel prossimo rinnovo contrattuale.

La sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono alcuni dei temi trattati

nel consiglio regionale del Nuovo sindacato carabinieri, a San

Lazzaro di Savena (Bologna) a Villa Valfiore.

La seduta è stata aperta dal segretario generale regionale

Armando De Angelis, che ha parlato della legge sui compiti e la

disciplina dei sindacati nel comparto Difesa, ancora in

discussione in Senato. Il segretario provinciale di Bologna

Davide Cutrino ha invece trattato il tema della sicurezza sul

lavoro, in relazione alle precarietà e “inadeguatezze” di alcune

caserme del Bolognese, chiedendo ispezioni per segnalare le

criticità al comando generale. Della necessità “dignitosi

adeguamenti stipendiali già dal prossimo rinnovo contrattuale”

ha parlato il segretario della sezione di Ravenna Salvatore

Pacia, mentre il segretario provinciale ravennate Giovanni

Morgese ha richiesto di vagliare e esaminare l’esigenza di “strutturare e riconoscere al personale un’indennità di ‘reperibilità’ connessa alle quotidiane esigenze d’intervento

operativo e di polizia giudiziaria, attualmente non istituita, e

maldestramente pretesa con la misera corresponsione di un

emolumento connesso all’attuale istituto della ‘presenza

qualificata’, peraltro istituita e vigente per esclusive ragioni

d’interesse eccezionale, affatto riguardanti le cogenti e

costanti esigenze di ordine e sicurezza pubblica”. Una ‘reperibilità’ strutturata e “appropriatamente remunerata” per

Morgese “eliminerebbe di fatto l’emanazione di disposizioni e

ordini obiettivamente illegittimi e che di fatto pregiudicano

seriamente l’armonia professionale e il sereno rapporto

fiduciario tra l’Amministrazione e il personale”. (ANSA).



