Nubifragio a Ferrara, danni in città

(ANSA) – FERRARA, 03 AGO – Nubifragio su Ferrara nel

pomeriggio, con danni segnalati in città. In particolare, vento

e acqua hanno fatto crollare una pensilina in stazione,

sottopassi si sono allagati, alcuni alberi sono caduti e in zona

stadio un tronco si è abbattuto su un’auto. Crollata anche una

cancellata in Foro Boario e sono saltati alcuni pannelli posti a

protezione del cantiere del Duomo e gazebo di attività

commerciali del centro storico.

A fare il punto su Facebook, il sindaco Alan Fabbri: squadre

dei vigili del fuoco, di Ferrara Tua, della polizia municipale e

della protezione civile “sono in azione per mettere in sicurezza

le aree più colpite e ripristinare la viabilità”. “Siamo al

lavoro per verificare l’entità dei danni e gli interventi da

eseguire – ha aggiunto in una nota- : grazie ai volontari, ai

vigili del fuoco, agli agenti, alla protezione civile e a tutto

il personale impegnato da subito per garantire il contenimento

dei danni, la sicurezza, il ripristino dei servizi e della

viabilità e la tutela dei cittadini”. (ANSA).



—

