Nulla osta Vescovi campani,via a beatificazione Francesco II

(ANSA) – NAPOLI, 16 DIC – La Conferenza episcopale della

Campania ha dato il nulla osta all’ avvio della causa di

beatificazione per Francesco II di Borbone, ultimo re delle Due

Sicilie. Alla riunione, svoltasi a Pompei, ha preso parte il

Cardinale Crescenzio Sepe, che aveva annunciato il 17 dicembre,

alla sessione pubblica del Tribunale delle Cause dei Santi , la “candidatura alla santità” di Francesco II.

“Adesso ci affidiamo alla saggezza della Chiesa, guidata dallo

Spirito Santo per la raccolta delle prove della eventuale

santità del re – ha detto all’ ANSA Mons. Antonio Salvatore

Paone, del Tribunale diocesano per le Cause dei Santi – dopo la

comunicazione alla Congregazione delle Cause dei Santi si darà

il via all’ istruttoria sulle sue virtù eroiche con l’

escussione dei testimoni” “E’ il momento della gioia per tutti coloro che si riconoscono,

a Napoli e nel Sud nella figura di Francesco II”, commenta il

postulatore della causa, Nicola Giampaolo. che ha presentato

circa 40 testimoni, tra i quali storici, ed esponenti di

Fondazioni ed associazioni culturali. “La prima cosa da cercare è la fama sanctitatis – aggiunge l’ avv. Giampaolo – che si

riscontra nella vita terrena di Francesco II ed il suo

riconoscimento da parte della gente”. Campane a festa hanno

salutato la notizia a Conversano (Bari), nella parrocchia di Don

Luciano Rotolo, della “Fondazione Francesco II delle Due

Sicilie”, che si è battuta per l’ avvio dell’ iter canonico di

beatificazione. (ANSA).



