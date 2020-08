Nuoto: Andrea Manzi vince la 56ma Traversata dello Stretto

(ANSA) – REGGIO CALABRIA, 02 AGO – Andrea Manzi, della

Canottieri Napoli, si è aggiudicato la 56ma Edizione della

Traversata dello Stretto di Messina. 48’44” 09 il suo tempo. A

4″ di distacco Marcello Guidi, delle Fiamme Oro Napoli, e a 6″

Emanuele Russo del Circolo Nautico Posillipo. Era la prima volta

che Andrea Manzi si cimentava nel difficile tracciato di 6,2

chilometri che da Capo Peloro attraversa lo Stretto e poi sotto

costa termina sul molo del nuovo porticciolo turistico di

Cannitello. Manzi, ben guidato, ha saputo sfruttare, al momento

della partenza, la prevalente corrente calante di quei minuti.

Arrivo allo sprint con solo qualche bracciata di vantaggio sugli

avversari.

“Mi avevano parlato delle infide correnti dello Stretto, ma

una cosa è parlarne, e un’altra e affrontarle dal vivo” spiega

Manzi, felicissimo per questa impresa che lo incorona “re dello

traversata dello Stretto” per il 2020. “Lo Stretto – aggiunge –

è tutta un’altra cosa. Siamo abituati a gareggiare nei laghi,

nei bacini, in punti dove il mare è piatto. Devo ringraziare il

barcaiolo che mi ha guidato facendomi imboccare le correnti

giuste”.

Prima fra le donne la fiorentina Ginevra Taddeucci, della

Canottieri Napoli. Anche lei, per la prima volta a sfidare lo

Stretto: “Non immaginavo nulla di tutto questo. I miei compagni

di squadra che l’avevano già fatto, me ne avevano parlato. Sono

contenta per questa vittoria. Sicuramente ci sarò anche il

prossimo anno”. Seconda Giulia Gabrielleschi, della canottieri

Napoli, a seguire Sofie Callo della Rari Nantes La Spezia.

Ha vinto l’agonismo, ma soprattutto l’esperienza degli

esperti barcaioli cui si sono affidati gli atleti. La Canottieri

Napoli si conferma la vincitrice assoluta di questa edizione con

due primi posti tra uomini e donne. Soddisfatto per la riuscita

della manifestazione Mimmo Pellegrino del Centro Nuoto Sub Villa

San Giovanni. “L’elite del nuoto di fondo mondiale – dice – ha

onorato, anche quest’anno, la classica considerata il monumento

del nuoto di fondo. Abbiamo l’onore di aver fatto da apripista

del dopo-covid-19. Abbiamo applicato alla lettera i protocolli

di gestione stabiliti dalla Fin. E’ stato un esempio positivo,

sul piano organizzativo partito dal nostro territorio”. (ANSA).



—

